«Думал ли об этом Трамп?»: В Совфеде рассказали, чем обернется передача Украине ракет Tomahawk

Речь о передаче Украине ракет Tomahawk выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против Российской Федерации. Об этом в Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.
По словам российского политика, это чревато еще большей ожесточенностью, из которой будет еще сложнее выйти.
«Задумывался ли об этом Дональд Трамп?» — задается вопросом Пушков.
Украина не имеет платформ для запуска Tomahawk, напомнил сенатор. Да и наводить эти ракеты ВСУ не способны, потому это означает, что наводить вооружение будут США.
Также политик поинтересовался, какие цели будут поражаться ракетами и сколько вообще Tomahawk Вашингтон продаст Европе для киевского режима.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности России соответствующим образом отреагировать на возможную передачу крылатых ракет Tomahawk Украине.
Зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков отметил, если Украина все-таки получит и применит против России крылатые ракеты большой давности Tomahawk, ВС РФ смогут их уничтожит.