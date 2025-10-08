Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Думал ли об этом Трамп?»: В Совфеде рассказали, чем обернется передача Украине ракет Tomahawk

Пушков: Передача Киеву Tomahawk приведет неограниченной ракетной войне с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Речь о передаче Украине ракет Tomahawk выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против Российской Федерации. Об этом в Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

По словам российского политика, это чревато еще большей ожесточенностью, из которой будет еще сложнее выйти.

«Задумывался ли об этом Дональд Трамп?» — задается вопросом Пушков.

Украина не имеет платформ для запуска Tomahawk, напомнил сенатор. Да и наводить эти ракеты ВСУ не способны, потому это означает, что наводить вооружение будут США.

Также политик поинтересовался, какие цели будут поражаться ракетами и сколько вообще Tomahawk Вашингтон продаст Европе для киевского режима.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности России соответствующим образом отреагировать на возможную передачу крылатых ракет Tomahawk Украине.

Зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков отметил, если Украина все-таки получит и применит против России крылатые ракеты большой давности Tomahawk, ВС РФ смогут их уничтожит.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше