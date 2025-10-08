Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 5,4 км

Специалисты на Камчатке зафиксировали выброс пепла на вулкане Шивелуч на высоту до 5,4 км, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
«Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 5,4 км», — отметило учреждение в своём Telegram-канале.
Уточняется, что пепловый шлейф простирается на 25 км. В связи с выбросом объявлен «оранжевый» код опасности для воздушных судов.
Напомним, 24 сентября вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту до 2,4 км. Шлейф от исполина протянулся на восток-юго-восток.