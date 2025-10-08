МЧС Казахстана усиливает меры безопасности перед зимним сезоном

Глава ведомства поручил привести силы и средства в полную готовность, а также провести анализ рисков возможных чрезвычайных ситуаций с учетом опыта прошлого года.
С 15 августа в стране проходит республиканская акция пожарной безопасности в жилом секторе. Уже установлено более 9 тысяч пожарных извещателей в домах граждан. Работа продолжается.
Министр подчеркнул необходимость усилить контроль за безопасностью на водоемах в период становления льда:
«С ноября лед становится непрочным, и выход на него опасен для жизни. Необходимо предупредить население и усилить профилактическую работу», — отметил Чингис Аринов.
Также поручено обеспечить готовность к возможным снегопадам и метелям, способным повлиять на транспортное сообщение.
Во всех регионах проводится комплекс мероприятий: проверка техники и оборудования, переход личного состава на зимнюю форму, профилактика на объектах теплоснабжения и усиление безопасности на дорогах и водоемах.
Главная задача — минимизировать риски и обеспечить безопасность населения в зимний период.