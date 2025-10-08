Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС Казахстана усиливает меры безопасности перед зимним сезоном

Министр по чрезвычайным ситуациям РК генерал-майор Чингис Аринов провел совещание с руководителями подразделений и организаций МЧС, посвящённое подготовке к зимнему периоду, передает DKNews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 88% 759 мм рт. ст. +21°
Источник: DKNews.kz

Глава ведомства поручил привести силы и средства в полную готовность, а также провести анализ рисков возможных чрезвычайных ситуаций с учетом опыта прошлого года.

С 15 августа в стране проходит республиканская акция пожарной безопасности в жилом секторе. Уже установлено более 9 тысяч пожарных извещателей в домах граждан. Работа продолжается.

Министр подчеркнул необходимость усилить контроль за безопасностью на водоемах в период становления льда:

«С ноября лед становится непрочным, и выход на него опасен для жизни. Необходимо предупредить население и усилить профилактическую работу», — отметил Чингис Аринов.

Также поручено обеспечить готовность к возможным снегопадам и метелям, способным повлиять на транспортное сообщение.

Во всех регионах проводится комплекс мероприятий: проверка техники и оборудования, переход личного состава на зимнюю форму, профилактика на объектах теплоснабжения и усиление безопасности на дорогах и водоемах.

Главная задача — минимизировать риски и обеспечить безопасность населения в зимний период.