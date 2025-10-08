Ричмонд
В селе Аппаз открыли современный подвесной мост длиной 83 метра

Многолетнюю проблему решили в селе Аппаз Каркаралинского района. Для жителей построили подвесной пешеходный мост для безопасного перемещения через реку, передает DKNews.kz.

Источник: Gov

Сельчане давно просили об этом. Река Аппаз делит населённый пункт пополам, и раньше попасть из одной части села в другую было проблематично.

Для решения этой проблемы из районного бюджета выделили деньги. На них возвели 83-метровый пешеходный подвесной мост. Сооружение современное и надёжное.

Сельчане благодарны властям, что их просьба услышана. Довольны и работой подрядчика. Жители собрались на открытие, чтобы первыми пройти по новому мосту.

Подобные инфраструктурные проекты способствуют благополучию сельчан и самое главное — обеспечивают удобство и безопасность.