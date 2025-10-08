В селе Аппаз открыли современный подвесной мост длиной 83 метра

Сельчане давно просили об этом. Река Аппаз делит населённый пункт пополам, и раньше попасть из одной части села в другую было проблематично.
Для решения этой проблемы из районного бюджета выделили деньги. На них возвели 83-метровый пешеходный подвесной мост. Сооружение современное и надёжное.
Сельчане благодарны властям, что их просьба услышана. Довольны и работой подрядчика. Жители собрались на открытие, чтобы первыми пройти по новому мосту.
Подобные инфраструктурные проекты способствуют благополучию сельчан и самое главное — обеспечивают удобство и безопасность.