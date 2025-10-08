Ричмонд
Раскрыта новая схема мошенничества с «гарантированным выигрышем» в лотерею

Мошенники начали вовлекать россиян в финансовую пирамиду, обещая продать секретную схему, которая якобы гарантирует выигрыш в лотерее. Об этом сообщает РИА «Новости».

Злоумышленники рассылают электронные письма с предложением перейти по ссылке в телеграм-канал, где, по их словам, размещена уникальная методика получения выигрыша.

Однако доступ к каналу оказывается платным. После внесения оплаты жертвы выясняют, что никакой схемы не существует.

Вместо этого им предлагают зарабатывать, перепродавая доступ к тому же каналу другим пользователям, что полностью соответствует принципам классической финансовой пирамиды.

