Лукашенко назвал известный университет в Беларуси и за ее пределами

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 8 октября, поздравил коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусств с 50-летием со дня основания и сказал, что вуз является известным в стране и за ее пределами. Об этом сообщает пресс-служба президента.
— Благодаря неустанному труду нескольких поколений педагогов университет является известным учреждением образования в Беларуси и далеко за ее пределами, — подчеркнул глава государства в поздравлении.
Александр Лукашенко уточнил: продолжая добрые традиции, вуз выполняет задачу по воспитанию современных представителей сферы культуры. По его словам, выпускники БГУКИ являются высококвалифицированными специалистами, которые увлечены своим делом и каждый день наполняют духовную сокровищницу Беларуси созидательным содержанием, вносят вклад в развитие национального искусства, а также достойно представляют страну на международной арене.
Президент Беларуси уверен в том, и далее деятельность университета будет такой же плодотворной, богатой на новые свершения, самоотверженной.
Кстати, финансирование театров увеличивается в Беларуси.
Тем временем Минтруда сказало белорусам про возможность заработать до 130 рублей в день.
Кроме того, минский метрополитен сказал, как сократит срок открытия станций третьей линии.