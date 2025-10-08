Лукашенко назвал известный университет в Беларуси и за ее пределами

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 8 октября, поздравил коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусств с 50-летием со дня основания и сказал, что вуз является известным в стране и за ее пределами. Об этом сообщает пресс-служба президента.