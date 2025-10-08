Ричмонд
Лукашенко назвал известный университет в Беларуси и за ее пределами

Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусств с 50-летием с момента основания.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 8 октября, поздравил коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусств с 50-летием со дня основания и сказал, что вуз является известным в стране и за ее пределами. Об этом сообщает пресс-служба президента.

— Благодаря неустанному труду нескольких поколений педагогов университет является известным учреждением образования в Беларуси и далеко за ее пределами, — подчеркнул глава государства в поздравлении.

Александр Лукашенко уточнил: продолжая добрые традиции, вуз выполняет задачу по воспитанию современных представителей сферы культуры. По его словам, выпускники БГУКИ являются высококвалифицированными специалистами, которые увлечены своим делом и каждый день наполняют духовную сокровищницу Беларуси созидательным содержанием, вносят вклад в развитие национального искусства, а также достойно представляют страну на международной арене.

Президент Беларуси уверен в том, и далее деятельность университета будет такой же плодотворной, богатой на новые свершения, самоотверженной.

Кстати, финансирование театров увеличивается в Беларуси.

Тем временем Минтруда сказало белорусам про возможность заработать до 130 рублей в день.

Кроме того, минский метрополитен сказал, как сократит срок открытия станций третьей линии.

