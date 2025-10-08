Ричмонд
Просроченную еду и продукты по завышенным ценам продавали жителям Охотска

Прокурор района внес представление владельцу магазина.

Источник: Freepik

В Охотском районе надзорное ведомство выявила завышение цен на продукты первой необходимости в одном из местных магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Проверка показала, что торговая надбавка превышала допустимые нормы по 16 категориям товаров. Так, мука продавалась дороже на 152 рубля, макаронные изделия — на 17 рублей, соль — на 40 рублей. Кроме того, в продаже оказались продукты с истекшим сроком годности.

Прокурор района внес представление владельцу магазина, после чего цены были приведены в соответствие с законом, а просроченные товары сняты с реализации.

По итогам проверки предприниматель привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ. Ему придётся выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.