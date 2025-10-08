Просроченную еду и продукты по завышенным ценам продавали жителям Охотска

Проверка показала, что торговая надбавка превышала допустимые нормы по 16 категориям товаров. Так, мука продавалась дороже на 152 рубля, макаронные изделия — на 17 рублей, соль — на 40 рублей. Кроме того, в продаже оказались продукты с истекшим сроком годности.