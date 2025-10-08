Ветераны СВО отправили на передовую более двух тонн гуманитарного груза

— Как-то мы подсчитали общий километраж наших поездок, и получилось, что уже пару раз обогнули Землю. Мы не гонимся за объемом и количеством груза, отправляем то, что действительно нужно ребятам, потому что знаем об этом не понаслышке. Бойцы постоянно меняют позиции. Сегодня они идут вперед по всей линии боевого соприкосновения и постоянно нуждаются в оборудовании для обустройства новых позиций. Необходимы бензопилы, генераторы, стройматериалы, даже обычные лопаты, — рассказал Рыжак.