Ветераны СВО отправили на передовую более двух тонн гуманитарного груза

Ветераны специальной военной операции (СВО), проживающие в Западном административном округе, регулярно отправляют на передовую необходимые вещи своим сослуживцам — бойцам гвардейских мотострелковых полков. В последней партии весом более двух тонн находились автономные дизельные обогреватели, запчасти для автотехники, рации, генераторы, бензопилы, машинное масло и спальные мешки.
По словам председателя организации ветеранов «Совет СВОих» Константина Рыжака, Москва активно поддерживает бойцов, участвующих в СВО. Гуманитарная помощь доставляется непосредственно в подразделения, взводы и роты полков. За рулем автомобилей и в сопровождении всегда находятся только ветераны-волонтеры, некоторые из которых ездят в зону проведения СВО каждый месяц.
— Как-то мы подсчитали общий километраж наших поездок, и получилось, что уже пару раз обогнули Землю. Мы не гонимся за объемом и количеством груза, отправляем то, что действительно нужно ребятам, потому что знаем об этом не понаслышке. Бойцы постоянно меняют позиции. Сегодня они идут вперед по всей линии боевого соприкосновения и постоянно нуждаются в оборудовании для обустройства новых позиций. Необходимы бензопилы, генераторы, стройматериалы, даже обычные лопаты, — рассказал Рыжак.
Ветераны-волонтеры «Совета СВОих» поддерживают связь не только с товарищами, выполняющими боевые задачи, но и помогают раненым бойцам в госпиталях, расположенных в тылу, а при необходимости — сдают кровь. Для семей и детей военнослужащих организуются экскурсии по известным местам Москвы.
Кроме того, ветераны занимаются увековечиванием памяти павших героев. Недавно они передали в Музей обороны Москвы фрагмент ракеты «Точка-У», сбитой нашими бойцами, а также пробитую осколком каску бойца с позывным Скрип, который совершил подвиг, вытащив с поля боя тяжелораненого товарища, несмотря на собственные ранения.
Бывшие бойцы СВО подчеркивают важность связи поколений. Они самостоятельно отреставрировали монумент героям Великой Отечественной войны в Запорожской области.
«Совет СВОих» был основан в апреле 2024 года и на сегодняшний день насчитывает более 45 членов, и их число продолжает расти. К организации присоединяются ветераны СВО из других округов Москвы.
— После демобилизации мы с боевыми друзьями, которые призывались из разных районов Западного административного округа — Раменок, Тропарево-Никулина, Проспекта Вернадского, узнали, что каждый поддерживает связь с ребятами, оставшимися на СВО. Мы решили объединиться, чтобы помогать нашим вместе, — пояснил Рыжак.
Все желающие могут присоединиться к сбору гуманитарной помощи, организованному «Советом СВОих». Штаб находится в районе Проспект Вернадского по адресу: улица Удальцова, дом 27, помещение совета ветеранов.
Грузы формируются по заявкам участников СВО, поэтому всех желающих просят предварительно уточнить информацию о необходимых вещах по телефону: +7 499 431−26−74. Штаб работает с понедельника по четверг с 12:00 до 15:00.
А 1 октября очередную партию гуманитарной помощи участникам СВО из Московского полка отправили волонтеры Мещанского района Москвы. Жители активно участвовали в сборе, принося как собственноручно изготовленные вещи, так и приобретенные предметы первой необходимости.