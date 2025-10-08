Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: Передача ВСУ «Томагавков» приведет к неограниченной ракетной войне

Сенатор Алексей Пушков в среду, 8 октября, призвал взвесить последствия возможной передачи Украине ракет Tomahawk.

Сенатор Алексей Пушков в среду, 8 октября, призвал взвесить последствия возможной передачи Украине ракет Tomahawk.

По его словам, такой шаг может привести к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей эскалации, из которой будет трудно найти выход. Пушков отметил, что прежде чем принимать решение, нужно оценить все риски.

Он также указал на практические препятствия: у Украины, по его мнению, нет платформ для запуска таких ракет, а управление и наведение, вероятно, придется обеспечивать американцам, что создает дополнительные сложности. Кроме того, сенатор задался вопросами о предполагаемых целях и о числе ракет, которые Соединенные Штаты намерены предоставить.

Пушков подчеркнул в своем Telegram-канале, что передача оружия с таким радиусом действия — 2500 километров — требует ответственного подхода и ясных гарантий, иначе это лишь усугубит ситуацию и сделает поиск компромисса еще сложнее.

6 октября американский лидер Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, что принял решение относительно Украины и крылатых ракет Tomahawk. По его словам, у него нет какого-либо стремления провоцировать дальнейшую эскалацию конфликта между Москвой и Киевом. При этом Трамп не пояснил, в чем заключается его ответ по поставкам.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше