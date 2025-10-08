Пушков: Передача ВСУ «Томагавков» приведет к неограниченной ракетной войне

6 октября американский лидер Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, что принял решение относительно Украины и крылатых ракет Tomahawk. По его словам, у него нет какого-либо стремления провоцировать дальнейшую эскалацию конфликта между Москвой и Киевом. При этом Трамп не пояснил, в чем заключается его ответ по поставкам.