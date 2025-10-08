Пушков: Передача ВСУ «Томагавков» приведет к неограниченной ракетной войне

Сенатор Алексей Пушков в среду, 8 октября, призвал взвесить последствия возможной передачи Украине ракет Tomahawk.
По его словам, такой шаг может привести к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей эскалации, из которой будет трудно найти выход. Пушков отметил, что прежде чем принимать решение, нужно оценить все риски.
Он также указал на практические препятствия: у Украины, по его мнению, нет платформ для запуска таких ракет, а управление и наведение, вероятно, придется обеспечивать американцам, что создает дополнительные сложности. Кроме того, сенатор задался вопросами о предполагаемых целях и о числе ракет, которые Соединенные Штаты намерены предоставить.
Пушков подчеркнул в своем Telegram-канале, что передача оружия с таким радиусом действия — 2500 километров — требует ответственного подхода и ясных гарантий, иначе это лишь усугубит ситуацию и сделает поиск компромисса еще сложнее.
6 октября американский лидер Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, что принял решение относительно Украины и крылатых ракет Tomahawk. По его словам, у него нет какого-либо стремления провоцировать дальнейшую эскалацию конфликта между Москвой и Киевом. При этом Трамп не пояснил, в чем заключается его ответ по поставкам.