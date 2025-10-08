Задержки и отмены рейсов в России утром 8 октября: что происходит в аэропортах

Российские аэропорты начали утро 8 октября с перебоев в расписании. На онлайн-табло фиксируются задержки и отмены рейсов как по внутренним, так и по международным направлениям. Самолеты не вовремя отправляются и прибывают в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах. URA.RU собрал актуальную информацию о сбоях по состоянию на 7:40 мск и рассказал, какие рейсы не улетели вовремя и куда ждут задержки.