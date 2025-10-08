Политолог Андрей Фоменко умер в Иркутске

В Иркутске 8 октября стало известно, что политик Андрей Фоменко умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщила заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова.
«Андрей Александрович, для меня ты навсегда останешься моим студентом, очень чутким, спокойным и замечательным человеком, другом. Как это все неожиданно и страшно быстро», — сказала Наталья Дикусарова.
Фоменко занимал различные должности в государственных органах Иркутской области. Он возглавлял молодежный парламент при областном Законодательном Собрании, работал заместителем руководителя службы по охране памятников истории и культуры.
В 2024 году Андрей Фоменко участвовал в выборах в Иркутскую городскую Думу, но не прошел в парламент.