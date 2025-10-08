Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Андрей Фоменко умер в Иркутске

Андрей Фоменко умер в возрасте 39 лет.

Источник: Соцсети

В Иркутске 8 октября стало известно, что политик Андрей Фоменко умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщила заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова.

«Андрей Александрович, для меня ты навсегда останешься моим студентом, очень чутким, спокойным и замечательным человеком, другом. Как это все неожиданно и страшно быстро», — сказала Наталья Дикусарова.

Фоменко занимал различные должности в государственных органах Иркутской области. Он возглавлял молодежный парламент при областном Законодательном Собрании, работал заместителем руководителя службы по охране памятников истории и культуры.

В 2024 году Андрей Фоменко участвовал в выборах в Иркутскую городскую Думу, но не прошел в парламент.