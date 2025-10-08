Уроженка Красноярска Мирра Андреева нецензурно выругалась на турнире в Китае

Уроженка Красноярска Мирра Андреева не сдержала эмоций после ошибки, допущенной ею в гейме на своей подаче во время матча против теннисистки из Германии Лауры Зигемунд. Все произошло на турнире категории WTA-1000 в Китае.
По ходу игры 18-летняя Андреева на весь корт прокричала в грубой форме, что ей уже надоел теннис. Гневную тираду можно было услышать и на прямой трансляции турнира.
В итоге пятая ракетка мира уступила 37-летней Зигемунд со счетом 7:6, 3:6, 3:6.
Соревнование в Ухане проходит в период с 6 по 12 октября.
Напомним, что в сентябре президент России наградил теннисистку Мирру Андрееву медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Основанием для столь высокого признания стали выдающиеся спортивные достижения.