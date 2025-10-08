Задержаны 6000 рейсов: американские аэропорты парализованы из-за массовой нехватки авиадиспетчеров

В Соединенных Штатах массово задерживают и отменяют авиарейсы. Проблемы связаны с острой нехваткой авиадиспетчеров на фоне шатдауна. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на информацию Федерального управления гражданской авиации США.
Серьезные трудности испытывают аэропорты в штате Калифорния, а также воздушные гавани Денвера, Ньюарка и Нью-Джерси. Во всех транспортных узлах отмечается критическая нехватка персонала.
Согласно данным сервиса FlightAware, только 6 октября в США было задержано около шести тысяч авиарейсов. Телеканал отмечает, что масштаб сбоев стал максимальным с лета 2022 года. Тогда произошло массовое возобновление полетов после полной отмены всех коронавирусных ограничений.
Напомним, что на фоне временной приостановки деятельности правительства начались массовые увольнения. С должностей снимают госслужащих. Об этом ранее предупреждал президент США Дональд Трамп. Подавляющее большинство не сохранит за собой утраченные места. Госслужащим не удастся вернуться на свои должности после снятия шатдауна.