Задержаны 6000 рейсов: американские аэропорты парализованы из-за массовой нехватки авиадиспетчеров

CBS: В США начали отменять рейсы из-за нехватки диспетчеров на фоне шатдауна.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах массово задерживают и отменяют авиарейсы. Проблемы связаны с острой нехваткой авиадиспетчеров на фоне шатдауна. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на информацию Федерального управления гражданской авиации США.

Серьезные трудности испытывают аэропорты в штате Калифорния, а также воздушные гавани Денвера, Ньюарка и Нью-Джерси. Во всех транспортных узлах отмечается критическая нехватка персонала.

Согласно данным сервиса FlightAware, только 6 октября в США было задержано около шести тысяч авиарейсов. Телеканал отмечает, что масштаб сбоев стал максимальным с лета 2022 года. Тогда произошло массовое возобновление полетов после полной отмены всех коронавирусных ограничений.

Напомним, что на фоне временной приостановки деятельности правительства начались массовые увольнения. С должностей снимают госслужащих. Об этом ранее предупреждал президент США Дональд Трамп. Подавляющее большинство не сохранит за собой утраченные места. Госслужащим не удастся вернуться на свои должности после снятия шатдауна.

Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше