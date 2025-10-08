Поставки крылатых ракет Tomahawk Украине могут занять месяцы

Поставки Украине американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk могут занять несколько месяцев, при этом киевский режим может остаться без разрешения на их использование. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
Авторы публикации утверждают, что даже если Киев получит американские ракеты, Вашингтон может не дать ему право на их применение. При этом на Украине нет уверенности в том, что такое вооружение передадут ей.
Как отмечают авторы статьи, ракеты все же могут быть переданы для того, чтобы оказать давление на Москву в переговорах, однако даже в этом случае быстро получить вооружение Киевом невозможно.
Отметим, российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk приведут к разрушению наметившихся позитивных тенденций в отношениях России и США.