Turkish Airlines озвучила дату вылета застрявших в Анталье российских туристов: сколько еще придется ждать

Российским туристам, ставшим заложниками в Анталье из-за задержек рейсов, предложили вылет в Россию в среду после полудня. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что рейсы в Москву и Санкт-Петербург будут осуществляться до вечера 8 октября.
Между тем, авиакомпания Тurkish Airlines объяснила, что задержки рейсов связаны с «операционными изменениями», на некоторых маршрутах запланированы замещающие рейсы.
При этом накануне Turkish Airlines предложила российским туристам с задержанными рейсами в аэропорту Антальи вернуть покупки из дьюти-фри, заново пройти паспортный контроль и забрать багаж.
Ранее сообщалось, что сотни российских туристов не могут вылететь из Антальи. Задержки рейсов превышают четыре часа.