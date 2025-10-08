Ричмонд
Turkish Airlines озвучила дату вылета застрявших в Анталье российских туристов: сколько еще придется ждать

РИАН: Застрявшим в Анталье туристам из РФ предложили вылет в среду после обеда.

Источник: Комсомольская правда

Российским туристам, ставшим заложниками в Анталье из-за задержек рейсов, предложили вылет в Россию в среду после полудня. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что рейсы в Москву и Санкт-Петербург будут осуществляться до вечера 8 октября.

Между тем, авиакомпания Тurkish Airlines объяснила, что задержки рейсов связаны с «операционными изменениями», на некоторых маршрутах запланированы замещающие рейсы.

При этом накануне Turkish Airlines предложила российским туристам с задержанными рейсами в аэропорту Антальи вернуть покупки из дьюти-фри, заново пройти паспортный контроль и забрать багаж.

Ранее сообщалось, что сотни российских туристов не могут вылететь из Антальи. Задержки рейсов превышают четыре часа.