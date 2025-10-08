Силы ПВО уничтожили 53 украинских БПЛА над российскими регионами

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника над девятью регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ.
По информации оборонного ведомства, в период с 23.00 7 октября до 7.00 мск 8 октября средства российской ПВО сбили 28 БПЛА противника над Белгородской областью, 11 над Воронежской, шесть над Ростовской, по два БПЛА уничтожены над Брянской и Курской областями.
Кроме того, по одному беспилотнику ВСУ уничтожили в небе над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.
Накануне сообщалось, что в ночь на вторник российские системы ПВО нейтрализовали 184 украинских беспилотных летательных аппарата на территории страны.