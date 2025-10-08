Россияне в рамках «Монетной недели» обменяли монеты на 29,6 млн рублей

В Газпромбанке сообщили, что их кассовые подразделения приняли от более чем 2000 человек около 2,3 миллиона монет на сумму примерно 9,3 миллиона рублей, при этом наиболее часто обменивались монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей. В банке подчеркнули, что клиенты отдавали предпочтение обмену обычных монет на тематические серии, такие как «Города воинской славы» и «Союзмультфильм», которые Банк России дополнительно предоставлял кредитным организациям в период проведения акции.