Омским пенсионерам напомнили о перерасчете пенсий

В Омской области напомнили о правилах перерасчета пенсий в связи с недавними изменениями в законодательстве. С 1 января 2025 года в России вновь начали индексировать пенсии работающим пенсионерам — после девятилетней «заморозки», действовавшей с 2016 года. Однако пересчитать и выплатить пропущенные за этот период индексации не получится.
Инициатива фракции «Справедливая Россия — за правду» о доиндексации пенсий за 2016−2024 годы столкнулась с серьезными финансовыми ограничениями. По словам профессора Финансового университета Александра Сафонова, реализация такого законопроекта потребовала бы от Социального фонда выделения «сотен миллиардов рублей», которых в бюджете не предусмотрено.
«Данное предложение безусловно направлено на повышение пенсий работающим пенсионерам. Однако это повлияет на финансовое положение Социального фонда, в бюджете которого такие расходы не заложены», — пояснил Сафонов в интервью ТАСС.
Напомним, что работающие пенсионеры смогут получить пересчитанную пенсию с учетом всех пропущенных индексаций только после официального увольнения. До этого момента их пенсия будет выплачиваться без учёта инфляционных корректировок, сделанных за годы трудовой деятельности после выхода на пенсию.
