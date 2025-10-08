Омским пенсионерам напомнили о перерасчете пенсий

В Омской области напомнили о правилах перерасчета пенсий в связи с недавними изменениями в законодательстве. С 1 января 2025 года в России вновь начали индексировать пенсии работающим пенсионерам — после девятилетней «заморозки», действовавшей с 2016 года. Однако пересчитать и выплатить пропущенные за этот период индексации не получится.