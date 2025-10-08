Lacoste откроет еще один магазин в России

— Французская марка так же, как и некоторые другие международные бренды, сохранила свое присутствие через компании-партнеров. У бренда никогда не было прямых магазинов. Сейчас права на бренд были и остаются у ряда франчайзи. Магазин в ТЦ «Саларис» так же, как и недавнее открытие в ТЦ «Галерея» (Санкт-Петербург — прим. «ВМ»), осуществляет компания Eren holding (Les Benjamin, SuperStep, Lacoste), — пояснила Кермедчиева.