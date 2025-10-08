Lacoste откроет еще один магазин в России

Французский бренд одежды Lacoste продолжает расширять свою сеть магазинов в России, ближайшее открытие запланировано в одном из торговых центров Московского региона до конца 2025 года. Об этом сообщила вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева.
Уточняется, что открытие пройдет в торговом центре «Саларис» в районе Саларьево.
— Французская марка так же, как и некоторые другие международные бренды, сохранила свое присутствие через компании-партнеров. У бренда никогда не было прямых магазинов. Сейчас права на бренд были и остаются у ряда франчайзи. Магазин в ТЦ «Саларис» так же, как и недавнее открытие в ТЦ «Галерея» (Санкт-Петербург — прим. «ВМ»), осуществляет компания Eren holding (Les Benjamin, SuperStep, Lacoste), — пояснила Кермедчиева.
Открытие запланировано на конец года. Бренд активно развивается в России. Lacoste управляется турецкой компанией, и СТЦ напомнила, что турецкие фирмы продолжают свою деятельность в нашей стране, передает ТАСС.
Американская компания Starbucks, которая занимается продажей кофе, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак со своим логотипом до 2034 года. Теперь в России под новым брендом могут предоставляться услуги ресторанов, кафе и чайных баров.
Другая американская компания, PepsiCo, планирует зарегистрировать торговую марку Mirinda в России. Обращение в ведомство поступило в начале сентября. До этого напитки под этим брендом уже продавались в российских магазинах.