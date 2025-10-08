«Вафельную» разметку наносят на дороги Владивостока

«С прошлого года на улицах города при обновлении разметки используем холодный спрей-пластик. Метод нанесения предусматривает впрыскивание отвердителя через специальную форсунку в струю наносимого материала. Это позволяет быстрее проводить работы. Кроме того, срок эксплуатации дорожной разметки, нанесённой таким способом, в два раза выше обычного. Именно с применением холодного спрей-пластика и наносим сейчас “вафельницы”», — уточняют специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий».