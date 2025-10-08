«Вафельную» разметку наносят на дороги Владивостока

В эти дни разметка типа «вафельница» появится на нескольких перекрёстках во Владивостоке. Такая разметка означает, что водитель не может продолжать движение по обозначенной зоне, если впереди образовался транспортный затор.
Специалисты управления дорог администрации Владивостока информируют, что работы по нанесению разметки типа «вафельница» уже ведутся. В ближайшее время перекрёстки улиц Металлистов — Светланская, Семёновская — Океанский проспект, Фонтанная — Океанский проспект, Алеутская — Семёновская станут ярче за счёт новой разметки.
«С прошлого года на улицах города при обновлении разметки используем холодный спрей-пластик. Метод нанесения предусматривает впрыскивание отвердителя через специальную форсунку в струю наносимого материала. Это позволяет быстрее проводить работы. Кроме того, срок эксплуатации дорожной разметки, нанесённой таким способом, в два раза выше обычного. Именно с применением холодного спрей-пластика и наносим сейчас “вафельницы”», — уточняют специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий».
Автомобилистов просят быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.
Работа по нанесению новой разметки и обновлению прежней — зона ответственности муниципальной службы «СГТ», а также привлекаемых специализированных подрядных организаций. Силами «СГТ» обновлено уже порядка 350 километров осевых и прерывистых линий и более 23 тысяч квадратных метров зебр.