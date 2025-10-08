Минобрнауки предупредило татарстанцев об уловках мошенников из онлайн-школ

За последние полгода в Министерство образования и науки РТ поступило более 10 обращений с жалобами на онлайн-школы. В большинстве случаев речь идет о нарушениях, аналогичных тем, что ранее были выявлены в работе скандального Urban University, сообщили «Татар-информу» в министерстве.