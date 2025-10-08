Минобрнауки предупредило татарстанцев об уловках мошенников из онлайн-школ

За последние полгода в Министерство образования и науки РТ поступило более 10 обращений с жалобами на онлайн-школы. В большинстве случаев речь идет о нарушениях, аналогичных тем, что ранее были выявлены в работе скандального Urban University, сообщили «Татар-информу» в министерстве.
Большинство поступивших обращений связаны с проблемами при расторжении договора об оказании платных образовательных услуг и возврате денежных средств.
Менеджеры подобных организаций хорошо подготовлены к общению с потенциальными клиентами. Они используют различные психологические приемы: убеждение, давление, уход от прямых вопросов, быстрое принятие решения
В связи с этим министерство настоятельно рекомендует желающим обучиться внимательно изучать информацию, критически относиться к ярким сайтам онлайн-школ и страницам в социальных сетях. Таким обещаниям нельзя верить безоговорочно.
Среди наиболее распространенных уловок, используемых для привлечения клиентов:
бесплатное обучение по государственному гранту; бесплатное обучение для отдельных категорий (например, участников СВО); бесплатный начальный период обучения; полный возврат платы за обучение, если курс не подойдет; льготный кредит под низкий процент; беспроцентная рассрочка на обучение в банке-партнере; скидка на обучение, которая «сгорит» в течение короткого времени; выдача документов государственного образца; возможность заработка в процессе обучения; гарантия последующего трудоустройства.
Минобрнауки РТ напоминает, что положительные отзывы в интернете могут быть написаны по заказу. Перед оплатой курсов необходимо изучить информацию о школе, ознакомиться с отзывами на независимых платформах, проконсультироваться с близкими, задать конкретные вопросы представителям учебного центра и внимательно изучить договор.