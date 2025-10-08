В Бресте возобновили подачу тепла и горячей воды в дома и учреждения образования микрорайона Ковалево

Без тепла и горячей воды более суток были свыше 60 домов и пять учреждений образования. Отключения произведены с полуночи 7 октября. Связаны они были с необходимостью проведения работ по врезке участка тепловой сети после реконструкции. Бригады специалистов трудились в круглосуточном режиме.
«Работы по врезке на тепловой сети завершены ночью. В 2.05 начато заполнение сети. Жители микрорайона Ковалево снова с теплыми батареями и горячей водой. Эти работы были необходимы для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы теплоснабжения в будущем. Благодарим жителей за понимание и приносим извинения за временные неудобства», — сказали в «Брестэнерго».