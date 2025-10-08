Спасенная из рабства в Таиланде девушка прилетит в Иркутск

В Таиланде из рабства освободили девушку из Читы. В настоящее время она находится в лагере при иммиграционном центре и скоро отправится в Иркутск, пишет ИА IrkutskMedia.
Как передает Следком РФ, ранее в социальных сетях и СМИ сообщалось, что российскую туристку из Читы похитили в Таиланде и продали в рабство в Мьянму. В настоящее время жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.
СУ СКР по Забайкальскому краю проводит проверку по ст. 126 УК РФ (похищение человека). Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Управления Вольному А. Ю. представить доклад об установленных обстоятельствах и ходе проверки.
По некоторым данным, читинка отреагировала на объявление о наборе моделей в Бангкоке. В результате девушка была похищена и нелегально перевезена в Мьянму. Пленницу удалось найти 30 сентября.
