На 29% готова строящаяся школа на 1275 мест в Братске

Строительство школы на 1275 мест выполнено на 29% в Братске в микрорайоне № 26. Финансирование проекта составляет 4,3 млрд рублей, из которых 681 млн рублей регион получит из федерального бюджета, пишет ИА IrkutskMedia.
В пресс-службе правительства сообщили, что работы ведутся в рамках госпрограммы Приангарья «Развитие образования». Объект планировалось ввести в конце 2024 года, но положительное заключение Главгосэкспертизы было получено на полгода позже в связи с резким увеличением стоимости строительных материалов, поэтому теперь завершить строительство планируется в 2027 году.
В декабре 2023 года получено положительное заключение на проектную документацию, на данный момент осуществлен вынос сетей канализации и водоснабжения, разработан котлован под все блоки здания, завершены работы по гидроизоляции фундамента и утеплению цокольного этажа, возведен основной каркас здания. В настоящее время на площадке ведутся работы по кирпичной кладке, бетонированию подпорной стенки и устройству наружных инженерных сетей.
«Эта школа — первая за 30 лет, строящаяся в Братске. В ее необходимости нет сомнений, ведь город динамично развивается. Объект находится на особом контроле губернатора Игоря Ивановича Кобзева и всей команды правительства региона. Мы должны достроить школу, несмотря на все сложности, возникшие ранее», — отметил министр строительства региона Алексей Емелюков.
Напомним, 24 сентября на заседании правительства РФ обсудят проект федерального бюджета на 2026−2028 годы. Одним из вопросов станет выделение Иркутской области субсидий на строительство школы.