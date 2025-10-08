На 29% готова строящаяся школа на 1275 мест в Братске

В пресс-службе правительства сообщили, что работы ведутся в рамках госпрограммы Приангарья «Развитие образования». Объект планировалось ввести в конце 2024 года, но положительное заключение Главгосэкспертизы было получено на полгода позже в связи с резким увеличением стоимости строительных материалов, поэтому теперь завершить строительство планируется в 2027 году.