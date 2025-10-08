Принудительная экономия на электричестве: Жители Кишинева на целый день останутся без света — публикуем адреса

Жители Буюкан и Чекан в среду, 8 октября, останутся без электричества. Публикуем список адресов, где запланированы отключения.
Буюканы:
ул. Дурлешть, 999, шоссе Хынчешть, 256, 256/1 — с 11:00 до 14:00.
Чеканы:
Ул. Алчедар, 1, 2A, 4, A. Избаш, 1, 4, 5, 9, 10, 10A, 13−23, 27−47, 16−20 24, 28, 32−40, Арионешть, 2−6, Колоница, 2−4, 74−82, 108, 114−192, 3−7, 77−107, 111−113, 117−175, пер. Колоница, 1−3, 2, Х. Бужор, 51−53, 57−59, 63−69, 78−80, 84−92, 96−98, 104, M. Маноле, 3, М. Садовяну, 9999, Н. Милеску-Спэтару, 1A, пер. Н. Милеску-Спэтару, 1−9, Тырговиште, 1−25, 6−8, 12−48, Транснистрия, 1/1, ½, 2/1, 3, 3A, Вадул-луй-Водэ, 9, 19, 21/1, 21/3, 31/2, 100, 100A, 105−127, 144−146, 155, 162, 166−170, 176−180, 190−196, 7777, 9999 — с 09:00 до 17:00.
