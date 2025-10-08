МАРТ обсуждает новые правила работы маркетплейсов в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Под руководством заместителя главы МАРТ Светланы Короткевич состоялась рабочая встреча с представителями популярных маркетплейсов. Указаны Ozon, Wildberries, Emall, Delivio, Kufar и другие. На данной встрече обсуждались подходы, связанные с регулированием деятельности маркетплейсов в Беларуси, которые направлены на обеспечение прав потребителей и на создание условий честной конкуренции.
В пресс-службе обратили внимание, что особое внимание уделялось ключевым положениям указа президента Беларуси «О совершенствовании регулирования потребительского рынка». В том числе речь идет про обязательную регистрацию интернет-площадок в Торговом реестре страны, создание юрлица для иностранных площадок. Также указаны право МАРТ ограничивать доступ к площадкам при нарушениях, возложение на владельцев интернет-площадок обязанностей продавца-нерезидента по защите прав потребителей, обязательство маркетплейсов формировать, а также поддерживать перечень обязательных к продаже товаров.
Белорусов просят принять участие в онлайн-опросе (он будет длиться до 10 октября), который касается работы маркетплейсов и пунктов выдачи товаров.
