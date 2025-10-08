Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ обсуждает новые правила работы маркетплейсов в Беларуси

МАРТ планирует ужесточить работу маркетплейсов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ обсуждает новые правила работы маркетплейсов в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Под руководством заместителя главы МАРТ Светланы Короткевич состоялась рабочая встреча с представителями популярных маркетплейсов. Указаны Ozon, Wildberries, Emall, Delivio, Kufar и другие. На данной встрече обсуждались подходы, связанные с регулированием деятельности маркетплейсов в Беларуси, которые направлены на обеспечение прав потребителей и на создание условий честной конкуренции.

В пресс-службе обратили внимание, что особое внимание уделялось ключевым положениям указа президента Беларуси «О совершенствовании регулирования потребительского рынка». В том числе речь идет про обязательную регистрацию интернет-площадок в Торговом реестре страны, создание юрлица для иностранных площадок. Также указаны право МАРТ ограничивать доступ к площадкам при нарушениях, возложение на владельцев интернет-площадок обязанностей продавца-нерезидента по защите прав потребителей, обязательство маркетплейсов формировать, а также поддерживать перечень обязательных к продаже товаров.

Белорусов просят принять участие в онлайн-опросе (он будет длиться до 10 октября), который касается работы маркетплейсов и пунктов выдачи товаров.

Тем временем глава Беллегпрома Татьяна Лугина сказала, что от желания заказать на Wildberries и Ozon никуда не деться.

Кстати, МАРТ сказал, какая реклама больше всего раздражает белорусов.

Ранее в Минздраве Беларуси рассказали о вакцинации против коронавируса и гриппа.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше