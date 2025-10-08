В Иркутске скорректируют маршруты автобусов в микрорайоне Березовом

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области готовится внести изменения в работу общественного транспорта, обслуживающего микрорайон Березовый в Иркутске. Поводом для этого стали многочисленные жалобы жителей на неудобства, вызванные текущей схемой движения маршрутов № 454 и № 455.
Как стало известно КП-Иркутск, маршрут № 454 был ранее удлинен по просьбам части горожан, чтобы охватить больше социально значимых объектов. Однако, как выяснилось, эти изменения устроили не всех пассажиров. Сейчас специалисты ведомства анализируют пассажиропоток и изучают возможные варианты корректировок.
— Мы видим ваши комментарии и жалобы, внимательно читаем каждое обращение. Понимаем вашу обеспокоенность, — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов. — После проведения анализа будут рассмотрены варианты корректировок. Держу этот вопрос на личном контроле.
Кроме того, в министерстве взяли в проработку предложение жителей о введении дифференцированного тарифа, когда стоимость проезда будет зависеть от расстояния. Этот вопрос требует тщательного изучения финансовых и правовых аспектов.