Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске скорректируют маршруты автобусов в микрорайоне Березовом

Речь идет о маршрутах № 454 и № 455.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области готовится внести изменения в работу общественного транспорта, обслуживающего микрорайон Березовый в Иркутске. Поводом для этого стали многочисленные жалобы жителей на неудобства, вызванные текущей схемой движения маршрутов № 454 и № 455.

Как стало известно КП-Иркутск, маршрут № 454 был ранее удлинен по просьбам части горожан, чтобы охватить больше социально значимых объектов. Однако, как выяснилось, эти изменения устроили не всех пассажиров. Сейчас специалисты ведомства анализируют пассажиропоток и изучают возможные варианты корректировок.

— Мы видим ваши комментарии и жалобы, внимательно читаем каждое обращение. Понимаем вашу обеспокоенность, — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов. — После проведения анализа будут рассмотрены варианты корректировок. Держу этот вопрос на личном контроле.

Кроме того, в министерстве взяли в проработку предложение жителей о введении дифференцированного тарифа, когда стоимость проезда будет зависеть от расстояния. Этот вопрос требует тщательного изучения финансовых и правовых аспектов.