В Иркутске скорректируют маршруты автобусов в микрорайоне Березовом

Как стало известно КП-Иркутск, маршрут № 454 был ранее удлинен по просьбам части горожан, чтобы охватить больше социально значимых объектов. Однако, как выяснилось, эти изменения устроили не всех пассажиров. Сейчас специалисты ведомства анализируют пассажиропоток и изучают возможные варианты корректировок.