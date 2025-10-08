Ричмонд
Ростовчан ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

Суббота, 1 ноября, станет рабочим днем для жителей Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В конце октября ростовчан, как и жителей других регионов, ждет шестидневная рабочая неделя. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

Официально рабочим днем станет суббота, 1 ноября. Такой график позволит россиянам уйти на длинные выходные, приуроченные ко Дню народного единства.

Отдых продлится три дня: с воскресенья, 2 ноября, до вторника, 4 ноября, включительно. Таким образом, шестидневная рабочая неделя сменится праздничной паузой. В октябре будет 23 рабочих дня и 8 выходных, а в ноябре — уже 19 рабочих и 11 выходных.