Пособие по безработице вырастет на 6,8 процента с 1 февраля 2026 года

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что с 1 февраля 2026 года пособие по безработице увеличат на уровень инфляции — на 6,8 процента.

Он отметил, что максимальная сумма выплаты составит примерно 16 тысяч рублей, а в отдельных регионах, где действуют северные коэффициенты, размер пособия будет выше, передает ТАСС.

На рынке труда в России все еще сохраняется острый дефицит кадров. На этом фоне количество вакансий превысило число безработных в стране. Об этого говорят данные Счетной палаты за первое полугодие 2025 года.

Эксперты Счетной палаты России пришли к выводу, что лимит выплат пособий по безработице можно было бы сократить на треть — с 41,6 миллиарда рублей до 30 миллиардов. По словам аудиторов, подразумевается урезание не самих выплат, а именно финансового плана. Согласно опубликованному отчету, нынешние цифры выведены из предполагаемой необходимости помогать 400 тысячам безработных.

Между тем правительство России направило в Государственную думу законопроект, который предусматривает установление минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года на уровне 27 903 рублей.

