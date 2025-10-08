Пособие по безработице вырастет на 6,8 процента с 1 февраля 2026 года

Эксперты Счетной палаты России пришли к выводу, что лимит выплат пособий по безработице можно было бы сократить на треть — с 41,6 миллиарда рублей до 30 миллиардов. По словам аудиторов, подразумевается урезание не самих выплат, а именно финансового плана. Согласно опубликованному отчету, нынешние цифры выведены из предполагаемой необходимости помогать 400 тысячам безработных.