Новая финансовая схема Маска: стартап xAI привлекает $20 млрд через инвестиции Nvidia

Стартап в сфере искусственного интеллекта xAI, принадлежащий Илону Маску, приблизился к достижению своей цели по привлечению 20 миллиардов долларов финансирования. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Среди инвесторов называется компания Nvidia.
По информации источников, Nvidia планирует вложить до 2 миллиардов долларов в долю капитала xAI. Полученные средства будут направлены на закупку чипов для крупнейшего центра обработки данных.
Общая структура финансирования включает примерно 7,5 миллиардов долларов в виде акций и до 12,5 миллиардов долларов заемных средств. Последние будут оформлены через специальную структуру. Эта структура закупит процессоры Nvidia, а затем xAI будет арендовать их в течение пяти лет.
По данным Bloomberg, xAI уже привлекла около 10 миллиардов долларов в начале 2025 года. Однако компания продолжает нуждаться в средствах.
Ранее Маск публично обвинил корпорацию Apple в том, что она создала условия, при которых только OpenAI может занимать первую позицию в рейтинге приложений AppStore. Предприниматель намерен обратиться в суд.