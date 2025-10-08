Прокуратура помогла омскому ветерану СВО добиться льготных средств реабилитации

Генпрокуратура РФ сообщила, что помогла экс-участнику СВО из Омской области Степану Скуратову добиться положенных по закону средств реабилитации. Ранее в ходе боевых действий военнослужащий получил инвалидность.
Основанием для проверки прокуроров стало обращение самого Степана Скуратова. В нем боец сообщил, что после ранения не мог получить необходимое обеспечение. Власти объясняли проблему отсутствием денег в бюджете. Кто это был конкретно, районная администрация или областное министерство, прокуратура в своей новости не уточнила.
Как удалось пока выяснить «КП Омск», данными ситуациями занимаются совместно омское отделение СФР и областной минтруд. Но с их пресс-службами связаться пока не получилось.
Прокуратура внесла представлению вице-губернатору, курирующему данную сферу. После чего ветеран получил кресло-коляску, костыли и передвижной пандус-трап.
