Прокуратура помогла омскому ветерану СВО добиться льготных средств реабилитации

Основанием для проверки прокуроров стало обращение самого Степана Скуратова. В нем боец сообщил, что после ранения не мог получить необходимое обеспечение. Власти объясняли проблему отсутствием денег в бюджете. Кто это был конкретно, районная администрация или областное министерство, прокуратура в своей новости не уточнила.