Квартиру Фургала во Владивостоке выставили на торги от 20,146 миллиона рублей

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого ранее осудили, потерял две свои машины — их чиновник передал на ответственное хранение по уголовному делу. По данным следователей, автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570 поставили на стоянку. Для этого следствие отдельно заключало госконтракт с индивидуальным предпринимателем.