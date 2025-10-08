Ричмонд
Квартиру Фургала во Владивостоке выставили на торги от 20,146 миллиона рублей

Росимущество выставило на торги квартиру во Владивостоке, принадлежащую бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом в среду, 8 октября, сообщили в ГИС «Торги».

Объект расположен на улице Басаргина, дом 32. Площадь жилья составляет почти 77 квадратных метров, начальная цена установлена на уровне 20 миллионов 146 тысяч рублей.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до двадцать девятого октября, а сами торги назначены на шестое ноября, передает ТАСС.

10 февраля 2023 года Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по делу об организации убийств бизнесменов, совершенных в 2004—2005 годах, а также по делу об организации преступного сообщества.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого ранее осудили, потерял две свои машины — их чиновник передал на ответственное хранение по уголовному делу. По данным следователей, автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570 поставили на стоянку. Для этого следствие отдельно заключало госконтракт с индивидуальным предпринимателем.