В Кольцово задержан рейс авиакомпании Azur Air в Анталью

В екатеринбургском аэропорту Кольцово по техническим причинам задержан рейс ZF-1041 авиакомпании Azur Air в Анталью. По данным Уральской транспортной прокуратуры, самолет должен был вылететь по расписанию 8 октября в 03 часа 35 минут, теперь планируемое время вылета — 16 часов 00 минут 08 октября.
«В настоящее время пассажиры размещаются в гостинице, организуется обеспечение питанием», — рассказали в ведомстве.
Специалисты транспортной прокуратурой осуществляют контроль за оказанием услуг пассажиров, организованы надзорные мероприятия в сфере исполнения законодательства о безопасности полетов и о защите прав потребителей.