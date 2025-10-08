Ричмонд
В Кольцово задержан рейс авиакомпании Azur Air в Анталью

Вылет самолета задерживается почти на 12 часов.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово по техническим причинам задержан рейс ZF-1041 авиакомпании Azur Air в Анталью. По данным Уральской транспортной прокуратуры, самолет должен был вылететь по расписанию 8 октября в 03 часа 35 минут, теперь планируемое время вылета — 16 часов 00 минут 08 октября.

«В настоящее время пассажиры размещаются в гостинице, организуется обеспечение питанием», — рассказали в ведомстве.

Специалисты транспортной прокуратурой осуществляют контроль за оказанием услуг пассажиров, организованы надзорные мероприятия в сфере исполнения законодательства о безопасности полетов и о защите прав потребителей.