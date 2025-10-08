В Кольцово задержан рейс авиакомпании Azur Air в Анталью

В екатеринбургском аэропорту Кольцово по техническим причинам задержан рейс ZF-1041 авиакомпании Azur Air в Анталью. По данным Уральской транспортной прокуратуры, самолет должен был вылететь по расписанию 8 октября в 03 часа 35 минут, теперь планируемое время вылета — 16 часов 00 минут 08 октября.