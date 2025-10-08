Четыре двойни родились в Краснодарском крае за сутки. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов в своем telegram-канале.
По две двойни родились в Краснодаре и Сочи. Всего в регионе появились на свет 166 малышей. Это 93 мальчика и 73 девочки.
В Краснодаре родились 68 детей, в Сочи — 20. По одному малышу появились на свет в Лабинском, Ейском и Кушевском районах, два — в Каневском. В Армавире произошло пополнение в восьми семьях.
«От всей души поздравляю родителей с появлением на свет малышей! Пусть ваши детки растут здоровыми, крепкими и счастливыми!» — пожелал Евгений Филиппов.