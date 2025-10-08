Юные футболисты «СКА-Хабаровск» выиграли ЮФЛ Дальнего Востока

Воспитанники футбольного клуба «СКА-Хабаровск» завоевали первое место в Юношеской футбольной лиге Дальнего Востока. Чемпиона определил заключительный матч турнира, где хабаровчане встретились с командой «Сахалин». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Чтобы взять золото, подопечным Александра Сапежникова нужна была только победа. Матч получился напряженным — за 90 минут болельщики увидели лишь один гол. На 54-й минуте отличился Артем Овсянников, оформив чемпионский результат. Итог — 1:0 и долгожданное первое место.
«Особо чемпионство еще не отмечали. Сезон для нас не окончен — впереди турнир победителей межрегиональных ЮФЛ. Сейчас немного отдохнем и вернемся к тренировкам, постараемся провести пару товарищеских игр», — рассказал главный тренер команды «СКА-Хабаровск U18» Александр Сапежников.
Теперь хабаровские футболисты представят Дальний Восток на турнире сильнейших, который пройдет с 24 октября по 4 ноября в Санкт-Петербурге.
Вторая юношеская команда клуба — «СКА-Хабаровск U16» — завершила сезон на втором месте. Несмотря на уверенную победу в последнем туре над «Сахалином» со счетом 4:0, ребята уступили чемпиону из Приморья всего два очка.
Церемония награждения победителей пройдет 11 октября на стадионе имени Ленина в перерыве матча ЛЕОН-Второй лиги «СКА-Хабаровск-2» — «Ротор-2». Начало игры — в 13:00.