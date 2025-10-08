Котяков раскрыл, сколько часов на самом деле работают россияне

Глава ведомства уточнил, что фактическая продолжительность рабочего дня немного меньше восьми часов. Он отметил, что текущий показатель превышает значения ковидного периода, но практически совпадает с данными прошлого года. В 2024 году средняя продолжительность рабочего дня составляла 7,45 часа, а в 2023 году этот параметр был равен 7,39 часа.