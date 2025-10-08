Ричмонд
Котяков раскрыл, сколько часов на самом деле работают россияне

Котяков: средняя продолжительность рабочего дня в РФ составляет 7,43 часа.

Источник: Комсомольская правда

Средняя продолжительность рабочего дня у россиян составляет 7,43 часа. Такой показатель озвучил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в беседе с РИА Новости.

Глава ведомства уточнил, что фактическая продолжительность рабочего дня немного меньше восьми часов. Он отметил, что текущий показатель превышает значения ковидного периода, но практически совпадает с данными прошлого года. В 2024 году средняя продолжительность рабочего дня составляла 7,45 часа, а в 2023 году этот параметр был равен 7,39 часа.

Министр объяснил, что на среднюю продолжительность рабочего дня влияют законодательно установленные режимы работы для отдельных категорий работников. Для педагогов, медиков и сотрудников, работающих во вредных условиях, установлена сокращенная рабочая неделя продолжительностью 40 часов. Поэтому восьмичасовой рабочий день нельзя считать эталонным для всей страны, заключил Антон Котяков.

Ранее Котяков высказался о возможности введения четырехдневной рабочей недели в России. По словам министра, сейчас несколько отраслей в России испытывает дефицит с кадрами, а именно с квалифицированными сотрудниками, поэтому ждать введения четырехдневной рабочей недели на федеральном уроне не стоит.

