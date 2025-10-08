Жаркие сутки: сгорели два дома и один автомобиль на территории Омска и области

Ближе к вечеру — в 17:15 — случился большой пожар уже в Омске: на улице 10-й Чередовой загорелся частный дом. При самостоятельной эвакуации из дома до прибытия пожарной охраны получили травмы 2 человека. Пожар на 70 квадратах ликвидировал 21 сотрудник МЧС России, задействовав 5 единиц техники.