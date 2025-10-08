Жаркие сутки: сгорели два дома и один автомобиль на территории Омска и области

О масштабных пожарах, произошедших на территории региона 7 октября, рассказали в Управлении МЧС России по Омской области.
В Любинском районе случился большой пожар в садовом товариществе «Звездный-2»: в обеденное время загорелся двухэтажный садовый дом. Пламя захватило на 60 квадратных метров. В ликвидации бедствия приняли участие 14 спасателей, которые задействовали 3 единицы техники.
Ближе к вечеру — в 17:15 — случился большой пожар уже в Омске: на улице 10-й Чередовой загорелся частный дом. При самостоятельной эвакуации из дома до прибытия пожарной охраны получили травмы 2 человека. Пожар на 70 квадратах ликвидировал 21 сотрудник МЧС России, задействовав 5 единиц техники.
Транспортного средства лишился житель деревни Нейфельд Москаленского района — внезапное пламя охватило его автомобиль «Газель» в 21 час. При самостоятельной попытке тушения мужчина получил травмы. Пожар ликвидировали 5 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники.