Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жаркие сутки: сгорели два дома и один автомобиль на территории Омска и области

Беспокойный день выпал на долю омских спасателей, которым пришлось тушить два частных дома и один автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

О масштабных пожарах, произошедших на территории региона 7 октября, рассказали в Управлении МЧС России по Омской области.

В Любинском районе случился большой пожар в садовом товариществе «Звездный-2»: в обеденное время загорелся двухэтажный садовый дом. Пламя захватило на 60 квадратных метров. В ликвидации бедствия приняли участие 14 спасателей, которые задействовали 3 единицы техники.

Ближе к вечеру — в 17:15 — случился большой пожар уже в Омске: на улице 10-й Чередовой загорелся частный дом. При самостоятельной эвакуации из дома до прибытия пожарной охраны получили травмы 2 человека. Пожар на 70 квадратах ликвидировал 21 сотрудник МЧС России, задействовав 5 единиц техники.

Транспортного средства лишился житель деревни Нейфельд Москаленского района — внезапное пламя охватило его автомобиль «Газель» в 21 час. При самостоятельной попытке тушения мужчина получил травмы. Пожар ликвидировали 5 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники.