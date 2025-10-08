Северный обход Омска построят на основе золошлаковой смеси «ТГК-11»

Положительный опыт использования таких отходов в регионе уже накоплен. Так в семидесятые года участки дорог Красный Яр-Степановка, Большие Уки-Поспелово, Омск-Красноярка, Окружная дорога в Омске были построены именно с применением этого материала и по сей день показывают хорошие эксплуатационные характеристики. А два года назад пилотный в России проект по рекультивации свалки твердых бытовых отходов в Советском округе Омска с использованием золошлаков победил в номинации «Лучший проект по эффективному обращению с промышленными отходами» на Всероссийском конкурсе лучших природоохранных практик «Надежный партнер — Экология».