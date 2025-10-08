Северный обход Омска построят на основе золошлаковой смеси «ТГК-11»

800 тысяч тонн этого материала пойдет на строительство ключевой автомобильной магистрали города Омска — Северного обхода. Об этом ТГК-11 (входит в Группу «Интер РАО») и Правительство региона уже подписали соответствующее соглашение. Отходы деятельности омских ТЭЦ будут использованы в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы Омской области» для устройства основания на одном из участков автодороги. Масштабный по объему использования золошлаков в дорожном строительстве проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, а контракт с исполнителем работ на поставку золошлаковой смеси уже заключен.
Северный обход Омска является частью стратегического плана развития транспортной системы России до 2030 года и войдет в международный транспортный коридор, соединяющий Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Старт строительству в режиме видеоконференции накануне дал заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. Он отметил, что обход сократит пробег транзитного транспорта по маршруту Тюмень — Новосибирск более чем на 20 км, даст толчок активизации инвестиционно-строительной деятельности и увеличению объемов промышленного и жилищного строительства в северной и восточной частях агломерации города.
Значимость использования золошлаков подчеркнул первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Яцкин: «Благодаря последовательной позиции Губернатора Омской области Виталия Хоценко по реализации положений Комплексного плана Правительства России в проекте, получившем положительное заключение Главгосэкспертизы, планируется применение 700 тыс. тонн золошлаковых материалов с ТЭЦ (которые расположены в городской черте). Уверен, что за данным проектом, где применяются вторичные материальные ресурсы, последуют и другие».
Исследования подтвердили, что использование такого материала в дорожном строительстве безопасно и соответствует ГОСТам. Причем это касается не только создания дорог, но и для производства строительных материалов, рекультивации свалок, в обратной засыпке нарушенных земель и карьеров от добычи полезных ископаемых. В Омской области такие технологии внедряются очень активно, причем на научной основе — ТГК-11 совместно с научным сообществом разрабатывает технологии производства новых материалов на основе золошлаков.
Фото: Дмитрий Верхоробин.
«Мы планируем разработать технологии производства техногенных грунтов на основе золошлаков, способных по технико-экономическим параметрам частично заменить в строительстве материалы природного происхождения — суглинков, песков и плодородных грунтов», — сообщил генеральный директор АО «ТГК-11» Олег Хилько.
Спрос на этот ресурс постоянно растет, а поскольку запасы золошлаков в золоотвалах ТЭЦ большие, это обеспечит строительной отрасли ресурс сырья на долгое время и положительно скажется на экологии региона.
Положительный опыт использования таких отходов в регионе уже накоплен. Так в семидесятые года участки дорог Красный Яр-Степановка, Большие Уки-Поспелово, Омск-Красноярка, Окружная дорога в Омске были построены именно с применением этого материала и по сей день показывают хорошие эксплуатационные характеристики. А два года назад пилотный в России проект по рекультивации свалки твердых бытовых отходов в Советском округе Омска с использованием золошлаков победил в номинации «Лучший проект по эффективному обращению с промышленными отходами» на Всероссийском конкурсе лучших природоохранных практик «Надежный партнер — Экология».