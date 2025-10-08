За сутки в Ростовской области потушили пять пожаров

За сутки 7 октября пожарно-спасательные подразделения МЧС Ростовской области потушили пять пожаров — три техногенных и два возгорания сухой растительности.
— В тушении были задействованы 68 специалистов и 17 единиц техники, — уточнили в ведомстве.
По данным регионального управления МЧС, местами в центральных и юго-восточных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс), а в северо-восточных районах — высокая (4 класс).
Напомним, что 6 октября пожарные и спасатели региона ликвидировали 11 возгораний, среди которых было восемь техногенных и три природных. В ходе операций удалось спасти человека.