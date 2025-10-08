Минтруд подсчитал среднюю продолжительность рабочего дня

Он отметил, что во время пандемии показатель был ниже, а в 2024 году составлял семь часов сорок пять минут. Годом ранее средняя продолжительность рабочего дня достигала семи часов тридцати девяти минут. По словам министра, страна постепенно возвращается к стабильным значениям по длительности рабочего времени.