Минтруд подсчитал среднюю продолжительность рабочего дня

Средняя продолжительность рабочего дня в России в 2025 году почти не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила семь часов 43 минуты. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Он отметил, что во время пандемии показатель был ниже, а в 2024 году составлял семь часов сорок пять минут. Годом ранее средняя продолжительность рабочего дня достигала семи часов тридцати девяти минут. По словам министра, страна постепенно возвращается к стабильным значениям по длительности рабочего времени.
Котяков также напомнил, что на этот показатель влияют особенности трудового законодательства. В частности, педагоги, медики и работники вредных производств трудятся по сокращенной неделе, продолжительность которой не превышает сорока часов, передает РИА Новости.
Российское законодательство обязывает сотрудников добросовестно исполнять свои должностные обязанности и соблюдать дисциплину на рабочем месте. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.