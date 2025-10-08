Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруд подсчитал среднюю продолжительность рабочего дня

Средняя продолжительность рабочего дня в России в 2025 году почти не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила семь часов 43 минуты. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Средняя продолжительность рабочего дня в России в 2025 году почти не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила семь часов 43 минуты. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Он отметил, что во время пандемии показатель был ниже, а в 2024 году составлял семь часов сорок пять минут. Годом ранее средняя продолжительность рабочего дня достигала семи часов тридцати девяти минут. По словам министра, страна постепенно возвращается к стабильным значениям по длительности рабочего времени.

Котяков также напомнил, что на этот показатель влияют особенности трудового законодательства. В частности, педагоги, медики и работники вредных производств трудятся по сокращенной неделе, продолжительность которой не превышает сорока часов, передает РИА Новости.

Российское законодательство обязывает сотрудников добросовестно исполнять свои должностные обязанности и соблюдать дисциплину на рабочем месте. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше