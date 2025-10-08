Россиянам напомнили, с какого дня задержки зарплаты можно перестать работать

Задержка заработной платы и другие нарушения в сфере оплаты труда влекут за собой ответственность работодателя. Об этом в беседе с RT заявила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
Эксперт отметила, что при задержке зарплаты более чем на 15 дней сотрудник имеет право приостановить работу. Для этого необходимо предварительно письменно уведомить руководство. Работник может не выходить на работу до полного погашения задолженности, при этом за ним сохраняется средний заработок.
Санина обратила внимание, что сотрудник должен вернуться к работе не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя. В уведомлении должно содержаться обещание выплатить зарплату в день возвращения работника. Однако из этого правила существуют исключения. Они действуют в периоды введения военного или чрезвычайного положения, а также при особых мерах согласно законодательству о чрезвычайном положении.
Специалист добавила, что не могут самовольно приостанавливать работу государственные служащие, сотрудники правоохранительных органов, работники, обеспечивающие жизнедеятельность населения, и персонал, обслуживающий особо опасные виды производств и оборудования.
Прежде в Госдуме предложили ежегодно повышать оклады работающим россиянам. Депутаты выступили с инициативой закрепить индексацию на официальном уровне.