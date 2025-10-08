Россиянам напомнили, с какого дня задержки зарплаты можно перестать работать

Санина обратила внимание, что сотрудник должен вернуться к работе не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя. В уведомлении должно содержаться обещание выплатить зарплату в день возвращения работника. Однако из этого правила существуют исключения. Они действуют в периоды введения военного или чрезвычайного положения, а также при особых мерах согласно законодательству о чрезвычайном положении.