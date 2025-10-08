В Госдуме напомнили, сколько раз в год можно повышать плату за аренду жилья

Согласно Гражданскому кодексу, плата за аренду жилья не может повышаться одного раза в год, если иное не прописано в договоре. Об этом в интервью ТАСС напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, добавив, что сдача жилья «в черную» вредит и хозяину, и квартиранту.