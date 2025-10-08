Ричмонд
В Госдуме напомнили, сколько раз в год можно повышать плату за аренду жилья

Депутат Колунов: Плату за аренду жилья нельзя повышать больше раза в год.

Источник: Комсомольская правда

Согласно Гражданскому кодексу, плата за аренду жилья не может повышаться одного раза в год, если иное не прописано в договоре. Об этом в интервью ТАСС напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, добавив, что сдача жилья «в черную» вредит и хозяину, и квартиранту.

Официальная аренда по договору защищает жильца от незаконного повышения платы.

«Согласно статье 614 Гражданского кодекса РФ, арендная плата может увеличиваться не чаще одного раза в год, если в договоре не указано иное», — сказал депутат.

В случае повторного повышения платы за год при наличии договора, суд встанет на сторону съемщика жилья. Если же договора не будет, придется или соглашаться на повышение, или съезжать с квартиры.

Ранее россиянам рассказали способ, как удачно снять жилье в аренду.

Также сообщалось, что рост цен на долгосрочную аренду жилья в крупных российских городах удивительным образом совпадает со ставкой Центробанка. Например, по итогам первого квартала 2024 г. стоимость аренды выросла в годовом выражении на 16%.