Полицейские в Хабаровске вручили паспорт участнику специальной военной операции

Документы военнослужащего сгорели.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске сотрудники УМВД России по городу вручили паспорт мужчине, который потерял документ во время выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции. Паспорт добровольцу передали прямо в лечебном учреждении, где он проходит лечение.

Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Дмитрий, уроженец Приморского края, отправился в зону СВО добровольцем. В сентябре этого года он получил два ранения во время боевого задания. В лесопосадке по нему и его товарищам ударил дрон противника — все документы сгорели.

Во время лечения в Хабаровске Дмитрий обратился за восстановлением паспорта через общественную организацию. Волонтеры передали запрос полицейским. Сотрудники отделения по вопросам миграции по обслуживанию Железнодорожного района городского отдела полиции № 6 УМВД России по Хабаровску оформили документы за один день.

«Паспорт гражданина Российской Федерации вручила старший инспектор капитан полиции Анна Ермишко, пожелав Дмитрию скорейшего выздоровления», — рассказали в пресс-группе УМВД России по Хабаровску.