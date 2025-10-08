Масштабный сбой произошел на сайте электронных ПТС

На сайте электронных паспортов транспортных средств произошел крупный сбой — все документы, оформленные после восемнадцатого сентября, оказались аннулированы. Об этом в среду, 8 октября, сообщает Baza.
Отмечается, что на проблемы жалуются автовладельцы из разных регионов России. У пользователей возникают трудности с определением геолокации, а некоторые вовсе не могут войти на сайт. В службе поддержки сообщили, что неполадки обещают устранить в ближайшее время, однако точные сроки восстановления работы не называются.
Из-за сбоя сотни автомобилистов не смогли поставить машины на учет в ГИБДД. Запись на регистрацию, которую многие ждали неделями, приходится отменять и переносить на более поздние даты, передает Telegram-канал.
Ранее официальный сайт аэропорта Пулково вновь заработал через 36 часов после того, как стал недоступен. Причиной проблем стало вмешательство хакеров, которые взломали интернет-страницу петербургского аэропорта.
Лето 2025 года стало рекордным по количеству кибератак на российские компании, заявил Никита Назаров, руководитель отдела расширенного исследования угроз «Лаборатории Касперского». По его словам, инциденты фиксируются практически ежедневно.