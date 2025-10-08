Масштабный сбой произошел на сайте электронных ПТС

Отмечается, что на проблемы жалуются автовладельцы из разных регионов России. У пользователей возникают трудности с определением геолокации, а некоторые вовсе не могут войти на сайт. В службе поддержки сообщили, что неполадки обещают устранить в ближайшее время, однако точные сроки восстановления работы не называются.