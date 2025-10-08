Министр труда напомнил, что новогодние выходные в 2026 году будут самыми долгими

Министр также пояснил, что 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, поэтому решено перенести выходные дни. Так, выходной с 3 января перейдёт на пятницу 9 января, а с 4 января будет перенесён на 31 декабря следующего, 2026 года.