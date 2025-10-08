Министр труда напомнил, что новогодние выходные в 2026 году будут самыми долгими

В этом году новогодние каникулы будут самыми продолжительными за много лет и продлятся целых 12 дней. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в интервью агентству ТАСС.
По словам главы Минтруда, за последние годы не было более длительных зимних праздников.
«Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днём с помощью переноса выходных», — отметил Котяков.
Министр также пояснил, что 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, поэтому решено перенести выходные дни. Так, выходной с 3 января перейдёт на пятницу 9 января, а с 4 января будет перенесён на 31 декабря следующего, 2026 года.
Как ранее сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, в феврале россияне будут отдыхать три дня — с 21 по 23 февраля (сб, вс, пн). В марте тоже три дня — с 7 по 9 марта (сб, вс, пн).