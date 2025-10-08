Ричмонд
Уголовное дело генерала Кузнецова и предпринимателя Мартиросяна направлено в прокуратуру

Уголовное дело в отношении бывшего начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ Юрия Кузнецова и предпринимателя из Краснодара Левы Мартиросяна, обвиняемых во взяточничестве, передано в прокуратуру для окончательного утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия.

Согласно данным Следственного комитета России, генерал-лейтенант Кузнецов в период с 2021 по 2023 год, занимая высокую должность в Генштабе, получил от Мартиросяна взятку в виде земельного участка и недвижимости. Предполагается, что эти ценности, первоначальная стоимость которых оценивалась в 30,5 миллиона рублей, были переданы за совершение определенных действий в интересах бизнесмена.

Оба фигуранта находятся в следственном изоляторе с мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что квартиру осужденного экс-губернатора Фургала выставили на торги.

