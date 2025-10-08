Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи и прокуратура Приморья разбираются с бездомными собаками и ответственными за них чиновниками

Следственный комитет Приморского края устанавливает обстоятельства инцидентов с бродячими собаками во Владивостоке и в Надеждинском районе, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

4 октября в посёлке Новый собака напала на девятилетнего мальчика. Уголовное дело уже возбуждено. Ребёнок получил укушенные раны лица, назначена медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью мальчика.

А во Владивостоке свора бездомных собак облюбовала придомовую территорию ЖК «Фрегат-2» на улице Нейбута, о чём местные жители писали в социальных сетях. Нападений на людей ещё не было, но животные ведут себя агрессивно, вызывая у жильцов комплекса опасения за свою жизнь и здоровье. Собаки бегают возле проходной, рычат на прохожих и не дают спокойно дойти до автобусной остановки. Особые опасения — у родителей школьников, потому что дети возвращаются с уроков домой самостоятельно, им приходится преодолевать территорию, занятую стаей, в одиночку.

Горожане подчёркивали, что свора живёт на территории «Фрегата-2» с весны этого года, и в администрацию города уже подавались заявления на отлов животных, но заявители получали лишь отписки, что информация о безнадзорных собаках передана подрядчику.

По сообщению о ситуации с бродячими собаками на улице Нейбута начата доследственная проверка.

На инцидент в посёлке Новый и публикацию о ситуации в ЖК «Фрегат-2» отреагировала и прокуратура. Ведомство проверит работу должностных лиц администраций Владивостока и Надеждинского района в части реализации полномочий по отлову, содержанию и регулированию численности безнадзорных животных. Также ведомство контролирует, чтобы семья пострадавшего мальчика получила компенсацию морального ущерба и расходов на лечение.