Следователи и прокуратура Приморья разбираются с бездомными собаками и ответственными за них чиновниками

А во Владивостоке свора бездомных собак облюбовала придомовую территорию ЖК «Фрегат-2» на улице Нейбута, о чём местные жители писали в социальных сетях. Нападений на людей ещё не было, но животные ведут себя агрессивно, вызывая у жильцов комплекса опасения за свою жизнь и здоровье. Собаки бегают возле проходной, рычат на прохожих и не дают спокойно дойти до автобусной остановки. Особые опасения — у родителей школьников, потому что дети возвращаются с уроков домой самостоятельно, им приходится преодолевать территорию, занятую стаей, в одиночку.