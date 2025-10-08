Следователи и прокуратура Приморья разбираются с бездомными собаками и ответственными за них чиновниками

4 октября в посёлке Новый собака напала на девятилетнего мальчика. Уголовное дело уже возбуждено. Ребёнок получил укушенные раны лица, назначена медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью мальчика.
А во Владивостоке свора бездомных собак облюбовала придомовую территорию ЖК «Фрегат-2» на улице Нейбута, о чём местные жители писали в социальных сетях. Нападений на людей ещё не было, но животные ведут себя агрессивно, вызывая у жильцов комплекса опасения за свою жизнь и здоровье. Собаки бегают возле проходной, рычат на прохожих и не дают спокойно дойти до автобусной остановки. Особые опасения — у родителей школьников, потому что дети возвращаются с уроков домой самостоятельно, им приходится преодолевать территорию, занятую стаей, в одиночку.
Горожане подчёркивали, что свора живёт на территории «Фрегата-2» с весны этого года, и в администрацию города уже подавались заявления на отлов животных, но заявители получали лишь отписки, что информация о безнадзорных собаках передана подрядчику.
По сообщению о ситуации с бродячими собаками на улице Нейбута начата доследственная проверка.
На инцидент в посёлке Новый и публикацию о ситуации в ЖК «Фрегат-2» отреагировала и прокуратура. Ведомство проверит работу должностных лиц администраций Владивостока и Надеждинского района в части реализации полномочий по отлову, содержанию и регулированию численности безнадзорных животных. Также ведомство контролирует, чтобы семья пострадавшего мальчика получила компенсацию морального ущерба и расходов на лечение.