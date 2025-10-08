Губернатор Олег Кожемяко посетил выставку-ярмарку товаров из Беларуси

Жителям Приморского края представили спецтехнику и продукцию из Республики Беларусь. Мероприятия, посвящённые развитию дружественных отношений между двумя странами, проходят во Владивостоке с 8 октября. В открытии участвовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко и председатель Могилёвского облисполкома Анатолия Исаченко.
8 октября прошло торжественное открытие на центральной площади Владивостока выставки крупногабаритной белорусской техники, а также ярмарка, на которой жители и гости города могут приобрести продукцию ведущих предприятий Беларуси.
«Рад приветствовать открытие Дней республики Беларусь на Приморской земле. Мы его долго ждали, готовились к нему. Впервые такой фестиваль прошёл в 2021 году. Он оставил в душе у всех его участников самые яркие лучшие воспоминания. Сегодня здесь прозвучат песни и ансамбль “Весялуха” исполнит свои лучшие композиции. Здесь также будет представлена Могилевская филармония, и наш ансамбль. Безусловно, духовная культура сближает наши народы. И Приморский край, как и Дальний Восток во многом осваивался представителями Республики Беларусь. И сегодня здесь проживает до 30% населения Приморья, которое так или иначе связано корнями с дружественной страной. Это родной для нас народ, это единая кровь, единое вероисповедание, и поэтому для нас белорусы желанные гости», — выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
На самом фестивале представлены продукты питания, которые имеют прекрасный вкус. Компании на протяжении десятилетий работают по ГОСТу. Многие приморцы уже по достоинству оценили их вкус. Также можно посмотреть текстильные товары Баранического комбината, продукцию компаний: «Бабушкина крынка», «Красный пищевик», «Томачай», Минский молочный комбинат и Брестский мясокомбинат.
«Я уже купила пару колбас и сыр, хочу скорее приехать домой и попробовать. Ведь до этого что-то мы с семьей пробовали покупали. Но сейчас мы взяли и новинки и полюбившиеся нам продукты. Очень хорошо и полезно, что проводятся подобные ярмарки, фестивали», — поделилась жительница Владивостока, посетившая фестиваль товаров из Республики Беларусь, Наталья.
В этом году фестиваль будет проходить с 8 по 12 октября на центральной площади Владивостока, вход для всех свободный.
Добавим, что правительство Приморского края и лично губернатор Олег Кожемяко большое внимание уделяют развитию экономических, культурных связей с республикой Беларусь. Техника из республики давно поставляется нашим сельхозпроизводителям. Открыто несколько магазинов, где можно купить продукты наших друзей. Реализуются совместные проекты в других сферах, постоянно проходит обмен делегациями. Юные жители соседней с Россией страны всегда принимают участие в спортивных мероприятиях, которые проводятся в Приморье.