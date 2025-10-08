Губернатор Олег Кожемяко посетил выставку-ярмарку товаров из Беларуси

«Рад приветствовать открытие Дней республики Беларусь на Приморской земле. Мы его долго ждали, готовились к нему. Впервые такой фестиваль прошёл в 2021 году. Он оставил в душе у всех его участников самые яркие лучшие воспоминания. Сегодня здесь прозвучат песни и ансамбль “Весялуха” исполнит свои лучшие композиции. Здесь также будет представлена Могилевская филармония, и наш ансамбль. Безусловно, духовная культура сближает наши народы. И Приморский край, как и Дальний Восток во многом осваивался представителями Республики Беларусь. И сегодня здесь проживает до 30% населения Приморья, которое так или иначе связано корнями с дружественной страной. Это родной для нас народ, это единая кровь, единое вероисповедание, и поэтому для нас белорусы желанные гости», — выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.