Медики Башкирии совершили прорыв в онкологии

Исследователи Башмедуниверситета подготовили и расшифровали библиотеки единичных клеток при раке простаты. Ранее в России подобные исследования проводились только на тканях легких, молочной железы и других опухолей.
Отмечается, что исследование отдельных клеток позволяет понять, как каждая из них влияет на развитие болезни и реагирует на лечение. Такой подход помогает выявлять новые биомаркеры и терапевтические мишени, изучать механизмы прогрессирования и метастазирования опухоли, а также роль иммунной системы в борьбе с раком.
Результаты исследований станут основой для разработки персонализированных методов лечения рака простаты и внесут вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями.