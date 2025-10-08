Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медики Башкирии совершили прорыв в онкологии

Это существенный вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями.

Источник: Башинформ

Исследователи Башмедуниверситета подготовили и расшифровали библиотеки единичных клеток при раке простаты. Ранее в России подобные исследования проводились только на тканях легких, молочной железы и других опухолей.

Отмечается, что исследование отдельных клеток позволяет понять, как каждая из них влияет на развитие болезни и реагирует на лечение. Такой подход помогает выявлять новые биомаркеры и терапевтические мишени, изучать механизмы прогрессирования и метастазирования опухоли, а также роль иммунной системы в борьбе с раком.

Результаты исследований станут основой для разработки персонализированных методов лечения рака простаты и внесут вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями.