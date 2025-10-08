Медики Башкирии совершили прорыв в онкологии

Отмечается, что исследование отдельных клеток позволяет понять, как каждая из них влияет на развитие болезни и реагирует на лечение. Такой подход помогает выявлять новые биомаркеры и терапевтические мишени, изучать механизмы прогрессирования и метастазирования опухоли, а также роль иммунной системы в борьбе с раком.