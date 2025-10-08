Мирные жители населенных пунктов в зоне линии соприкосновения помогают военнослужащим российской армии, что затрудняет боевые действия для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
По словам канадского военного корреспондента Нила Хауэра, которого цитирует издание, пророссийски настроенные местные жители представляют собой серьезную проблему для ВСУ.
Также поступают сведения о случаях, когда жители приграничных деревень радушно принимали российских солдат в своих домах.
Ранее жительница Красной Яруги рассказала, что жителей приграничья в Белгородской области, оставшихся в своих домах, возят на работу в бронеавтомобилях. Их часто поджидают украинские дроны и пытаются атаковать.